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44-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

Поблизу с. Сокільники на об'їзній дорозі Львова нетверезий водій зніс відбійник та розтрощив свій автомобіль. Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч із вівторка на середу, 16 грудня, близько 3-ї години ночі на кільці поблизу с. Сокільники. Автомобіль Volvo XC 90 в’їхав у відбійник. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«44-річний львів'янин порушив пункти: 2.3 б (Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій повинен бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну) ПДР та 12.1 (Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку) ПДР. Відтак потрапив у ДТП — в'їхав у відбійник і розбив свій автомобіль Volvo XC 90», – повідомили у патрульній поліції.

Фото патрульної поліції

У водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він захотів пройти перевірку в медичному закладі. Результат — 1,56 проміле. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На чоловіка склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

До слова, за інформацією поліції, цієї ночі патрульні склали 12 протоколів на нетверезих водіїв, а за два останні будні дні — 31 протокол.