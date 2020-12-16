П’яний 44-річний львів’янин розтрощив свій автомобіль та зніс відбійник
За дві останні доби патрульні виявили понад 30 нетверезих водіїв
Поблизу с. Сокільники на об'їзній дорозі Львова нетверезий водій зніс відбійник та розтрощив свій автомобіль. Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч із вівторка на середу, 16 грудня, близько 3-ї години ночі на кільці поблизу с. Сокільники. Автомобіль Volvo XC 90 в’їхав у відбійник. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
«44-річний львів'янин порушив пункти: 2.3 б (Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій повинен бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну) ПДР та 12.1 (Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку) ПДР. Відтак потрапив у ДТП — в'їхав у відбійник і розбив свій автомобіль Volvo XC 90», – повідомили у патрульній поліції.
У водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він захотів пройти перевірку в медичному закладі. Результат — 1,56 проміле. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
На чоловіка склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.
До слова, за інформацією поліції, цієї ночі патрульні склали 12 протоколів на нетверезих водіїв, а за два останні будні дні — 31 протокол.