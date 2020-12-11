У жовтні 2020 року Юлія Турик керувала позашляховиком Lexus у стані алкогольного сп’яніння

Галицький районний суд Львова 7 грудня визнав винною у нетверезому водінні, оштрафував на 10,2 тис. грн, а також позбавив водійських прав Юлію Турик. На момент затримання вона була регіональною директоркою «А-Банку».

У жовтні Юлію Турик затримали п’яною за кермом на проспекті Свободи у Львові. Вона керувала позашляховиком Lexus RХ 450h та перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері показала 2,15 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.

На момент затримання Юлія Турик працювала регіональною директоркою відділення «А-Банку». У постанові суду вказано, що зараз Юлія Турик є тимчасово безробітною, однак на своїй сторінці у Facebook вона вказує, що все ще працює у «А-Банку». ZAXID.NET звернувся до головного офісу «А-Банку» з запитом чи звільнили Юлію Турик після затримання п’яною за кермом.

Спершу судове засідання було призначене на 3 грудня, однак адвокат Юлії Турик клопотав про його перенесення на 7 грудня. На це судове засідання Юлія Турик та її адвокат не прийшли, тому справу вирішили розглядати без неї. На думку суду, таким чином Юлія Турик намагається затягувати розгляд справи.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала Юлію Турик винною у нетверезому водіння. Її оштрафували на 10,2 тис. грн, а також позбавили права керувати транспортними засобами протягом року. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

34-річна Юлія Турик є також засновницею благодійного фонду для безпритульних тварин «Від лапки до лапки». У серпні 2020 року під час церемонії нагородження «ТОП-50 успішних жінок Львівщини» від глянцевого журналу «VA mgzn» Юлія Турик була визнана однією з найуспішніших у категорії «бізнес».