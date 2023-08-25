Затримали фальшивомонетників під час спроби продати 50 тис. доларів

Служба безпеки України викрила банду, яка підробила і намагалася продати у Києві 500 тисяч фальшивих доларів. До неї входили мешканці Ужгорода, Львова та Києва. Затримали їх під час пробного першого продажу частини підроблених грошей.

«Встановлено, що учасники угруповання підшукували оптових покупців фальшивої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах. Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальних іноземних грошей», – повідомили в СБУ 25 серпня.

Організатора злочинної групи затримали «на гарячому» під час спроби продати першу партію банкнот – 50 тис. підроблених американських доларів. Загалом вони збиралися продати у Києві півмільйона підроблених доларів.

У Бюро економічної безпеки додали, що схему організував львівʼянин та залучив до неї мешканців Ужгорода та Києва. Всі підроблені банкноти номіналом у 100 доларів США були зразка 2006 року та мали високу якість.

Під час обшуків вдома у Києві, Львові та Ужгороді і в машинах підозрюваних вилучили понад 70 тис. доларів, з них 50 тис. – фальшивих. Крім того, вилучили спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, паспорти, печатки, золоті вироби і мистецькі твори з ознаками підробки.

Під варту взяли організатора, його спільникам мають повідомити про підозру (фото СБУ)

Організатора угруповання взяли під варту з альтернативою внесення застави у 1,4 млн грн і повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 199 ККУ, що передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Двом його спільникам повідомлять про підозру найближчим часом.

Слідчі встановлюють канали надходження фальшивої валюти.