Сигарети були сховані в самому причепі

У вівторок, 6 лютого, працівники Львівської митниці у пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею виявили 29-річного львів’янина, який намагався незаконно ввезти в Польщу 1030 пачок сигарет без акцизних марок. Про це повідомляє прес-служба Львівської митниці.

Водій подав до митного контролю документи, в яких ішлося про експорт 22,2 тонн паливних гранул з лушпиння соняшника. Та під час огляду вантажівки з напівпричепом митники виявили сигарети торгових марок Compliment і Lifa без акцизних марок. Сховком для них стали конструктивні порожнини напівпричепу, доступ до якого митники отримали після часткового розвантаження товару.

Фото Львівської митниці

Митники склали на порушника адмінпротокол за ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Сигарети і напівпричеп вилучені до розгляду справи в суді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу на суму повної вартості переміщуваного поза законом товару і конфіскації транспортного засобу, де були зроблені тайники для контрабанди.