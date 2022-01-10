Залізничний районний суд Львова зобов’язав ЛКП «Левандівка» виплатити 57 тис. грн Олександру Бабійчуку через падіння снігової брили на його автомобіль.

Як вказано у рішенні суду, у лютому 2021 року з даху будинку №8 на вул. Одеській (бічна вул. Городоцької неподалік цирку) впала снігова брила на автомобіль Škoda Octavia. Власник авто Олександр Бабійчук викликав на місце поліцію, яка зафіксувала факт падіння снігової брили на авто. Він також звернувся до спеціаліста, який оцінив пошкодження авто у 54,9 тис. грн, ще 2 тис. грн власник заплатив за проведення експертизи.

Будинок, з якого впала брила обслуговує ЛКП «Левандівка». Водій пошкодженого авто після цього випадку звертався в ЛКП щодо відшкодування витрат, однак так і не отримав відповідь, тому подав позов до суду.

Суд встановив, що працівники ЛКП мали прибрати сніг із даху будинку, тому позов львів’янина варто задовольнити. Суддя Галина Пилип’юк зобов’язала ЛКП «Левандівка» відшкодувати власнику авто 57 тис. грн.

Додамо, що це не вперше львівські суди задовольняють позови водіїв про відшкодування витрат через пошкодження авто. До прикладу, у 2021 році львів’янин відсудив у компанії «Ірокс» 240 тис. грн через розбите снігом авто, інший водій відсудив 165 тис. грн в комунальників через розбите авто.