фото Top Boxing Generation

Для львів'янина це був шостий бій серед професіоналів і перший титульний

У суботу, 21 березня, львів’янин Данило Заморило здобув титул чемпіона світу за версією WBO серед молоді, здолавши мексиканця Кіке Ескалону. Про це повідомило відділення НОК у Львівській області. В BARVY Event Hall у Львові 21 березня завершився турнір професійного боксу від Lemberg Promotion і Top Boxing Generation.



У головному бою вечора 24-річний Данило Заморило (6-0, 2 КО) підтвердив свій рівень і завоював вакантний титул чемпіона світу WBO серед молоді у першій напівсередній вазі. Поєдинок проти мексиканця Енріке Ескалони Тельєза пройшов під контролем підопічного Андрія Сальви – одностайне рішення суддів: 79:73, 78:74, 78:74.



Для львів'янина це був шостий бій серед професіоналів і перший титульний.

