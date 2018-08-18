Львів'янина на півроку позбавили водійських прав за наїзд на собаку

Сокальський райсуд Львівської області на шість місяців заборонив водити авто 41-річному львів'янину, який наїхав на собаку і не зупинився після цього. У прийнятій суддею Михайлом Адамовичем постанові вказано, що ДТП сталася ще на початку червня 2018 року.

«Близько 10:50 по вул. Головацького в Стрию, керуючи автомобілем Toyota Corolla, водій не вжив заходів для зменшення швидкості та вчинив наїзд на собаку, що спричинило її смерть, після чого залишив місце ДТП», – вказано у судових матеріалах.

Під час судового засідання сам водій вини за собою не визнав і пояснив, що у момент інциденту говорив через гарнітуру по телефону. Наїзд відчув, але подумав, що це був «лежачий поліцейський», тож поїхав далі.

Однак свідки цієї ДТП заявили, що водій таки винен, оскільки собака не вибігав на дорогу, а стояв на узбіччі біля огорожі. Згідно з показами очевидців, автомобіль з'їхав з дороги, переїхав тварину, а тоді знову повернувся на проїжджу частину. При цьому до водія кричали, вимагаючи зупинитись, але той продовжував рух.

У постанові суду не вказано, з яких причин водій виїхав на узбіччя – чи об'їжджав перешкоду і не помітив собаки, чи спеціально наїхав на тварину. Враховуючи покази свідків та схему ДТП, суддя вирішив на шість місяців позбавити чоловіка водійських прав.

Водночас ця постанова суду ще не набрала законної сили, оскільки львівський водій має право подати на неї апеляцію.