Львів’янина оштрафували на ₴136 за відмову покинути місце ймовірного замінування

СуспільствоКатерина Родак, 13 червня10670

До теми

Львів’янина оштрафували на ₴136 за відмову покинути місце ймовірного замінування
Чоловік відмовився покидати територію Краківського ринку

Шевченківський районний суд Львова оштрафував на 136 грн чоловіка, який відмовився від евакуації з Краківського ринку, яку 12 квітня проводили поліцейські через повідомлення про замінування.

Як повідомляв ZAXID.NET, інформація про замінування надійшла до поліції близько 9:30. Як встановлено у судовому засіданні, обвинувачуваний чоловік відмовився виконувати вимогу патрульного поліцейського залишити територію ринку. Через непокору законній вимозі поліцейського на нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

Під час засідання суду чоловік пояснив, що у той момент допомагав іншому працівникові поліції загороджувати територію ринку, тому не покинув місце події. Відтак своєї провини він не визнав.

Незважаючи на це Шевченківський суд визнав чоловіка винним у злісній непокорі вимозі поліцейського та оштрафував його на 136 грн. Окрім того, суд стягнув з нього 352 грн судового збору.

Додамо, що інформація про замінування Краківського ринку 12 квітня не підтвердилась.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові повідомили про замінування Краківського ринку ZAXID.NET
Правоохоронці викрили зловмисника, який «замінував» торговельний центр поблизу Львова ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук