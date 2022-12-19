Галицький районний суд Львова визнав Назара Кучвару винним у керуванні автомобілем без посвідчення водія. За неодноразову їзду без документів чоловіка оштрафували на 40800 грн.

Як вказано у постанові суду, 17 листопада Назара Кучвару зупинили на проспекті Свободи у центрі Львова за кермом авто BMW. Під час перевірки поліцейські виявили, що водій ніколи не отримував водійських прав.

Раніше чоловік уже сідав за кермо без документів, його штрафували на 3400 грн. Цього разу на нього склали матеріали за ч.5 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів). На судове засідання порушник не прийшов.

Дослідивши матеріали справи, суддя Христина Мисько визнала Назара Кучвару винним у керуванні авто без посвідчення водія та оштрафувала на 40800 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.