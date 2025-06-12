Вироком суду шахраю присудили 68 тис. грн штрафу

Галицький районний суд Львова виніс вирок львів’янину Тарасу Шевчику, який за 4500-5000 доларів обіцяв навчання та працевлаштування на підприємство оборонної промисловості з метою бронювання від мобілізації на військову службу. Його жертвами стали двоє потерпілих. За шахрайство винуватцю присудили 68 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, у грудні 2024 та в січні 2025 року Тарас Шевчик пообіцяв двом чоловікам провести навчання, яке б давало можливість подальшого працевлаштування на підприємство оборонної промисловості, що замається виробництвом дронів для ЗСУ, та відповідно отримання бронювання від мобілізації. При цьому він одержав від потерпілих 3500 та 5000 доларів нібито за проведення попереднього навчання, яке насправді не мав наміру організовувати.

Обвинувачений свою вину у вчиненому визнав та уклав угоду з прокурором, яку затвердив суд.

Суддя Христина Мисько визнала Тараса Шевчика винним у шахрайстві у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді 68 тис. грн штрафу. Вирок ще може бути оскаржений.