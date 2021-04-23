Львів'янина засудили до трьох років тюрми за викрадення платіжних терміналів
Банкомат обікрали та викинули під міст на вул. Городоцьку
Залізничний районний суд Львова призначив три роки позбавлення волі львів'янину, який викрадав платіжні термінали з грошима.
Як ідеться в матеріалах справи, вночі 15 листопада на вул. Марка Вовчка, 24, разом із група злочинців під керівництвом львів'янина, викрала платіжний термінал фінансової компанії «Абекор» вартістю 20 тис. грн. При цьому в терміналі було ще 9,6 тис. грн.
Згодом, 10 січня 2019 року на вул. Шараневича, 1 та сама група злочинців викрали термінал «Банку інвестицій та заощаджень». Вартість збитків від цієї крадіжки суд оцінив у 23,7 тис. грн.
Обвинувачений у суді свою вину визнав та пояснив, що після викрадення терміналу він, разом із співучасниками, вилучили з нього гроші та викинули його під міст на вул. Городоцькій.
Враховуючи докази, суддя Залізничного районного суду Іванна Іванюк визнала львів'янина винним за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, що завдала значної шкоди) та призначила йому покарання – три роки позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.