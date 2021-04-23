Залізничний районний суд Львова призначив три роки позбавлення волі львів'янину, який викрадав платіжні термінали з грошима.

Як ідеться в матеріалах справи, вночі 15 листопада на вул. Марка Вовчка, 24, разом із група злочинців під керівництвом львів'янина, викрала платіжний термінал фінансової компанії «Абекор» вартістю 20 тис. грн. При цьому в терміналі було ще 9,6 тис. грн.

Згодом, 10 січня 2019 року на вул. Шараневича, 1 та сама група злочинців викрали термінал «Банку інвестицій та заощаджень». Вартість збитків від цієї крадіжки суд оцінив у 23,7 тис. грн.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та пояснив, що після викрадення терміналу він, разом із співучасниками, вилучили з нього гроші та викинули його під міст на вул. Городоцькій.

Враховуючи докази, суддя Залізничного районного суду Іванна Іванюк визнала львів'янина винним за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, що завдала значної шкоди) та призначила йому покарання – три роки позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.