Діана Шостак тріумфувала на змаганнях в Туреччині, вигравши у місцевої спортсменки

Львівська спортсменка Діана Шостак стала чемпіонкою світу з карате серед студентів. Львів’янка тріумфувала на змаганнях в Туреччині після перемоги на Європейських університетських іграх з карате у Польщі, де вона також здобула золоту медаль.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, в Туреччині Діана Шостакпредставляла Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського та спортивний клуб «Юніон». Спочатку вона перемогла над спортсменкою з Туреччини. Далі Діана виграла у представниць Хорватії та Словаччини, а у фіналі знову перемогла місцеву спортсменку.

Діана Шостак стала чемпіонкою з карате (куміте) у ваговій категорії до 55 кг.

«Ця перемога для мене дуже приємна несподіванка, оскільки через травму не мала повноцінного тренувального процесу. Мій тренер Антон Нікулін це чудово розумів, тому перед змаганнями не ставив конкретних завдань, а побажав успіху. Вважаю, що на такому престижному турнірі мені допоміг досвід», – розповіла Діана Шостак.

Додамо, що у Туреччині ще одну медаль у карате здобув вихованець клубу «Самурай» та Ігоря Богдана Юрій Мосійчук. Він виступав у ваговій категорії до 60 кг та здобув для ЛДУФК імені Івана Боберського бронзову медаль.