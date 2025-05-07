ЖК Riel City у Львові

РІЕЛ працює на українському ринку вже понад 22 роки. Однак 2025 став особливим – компанія оновлює бренд та підходи до реалізації проєктів. Про філософію девелопера розповідаємо у матеріалі.

РІЕЛ оновлює бренд

Попри події після 24 лютого 2022 року, будівництво житла в Україні триває, адже у людей була та є потреба у помешканні. Але ринок змінився, змінилися й кількість покупців, і тренди. Тобто, навіть якщо обсяг продажів на ринку зростатиме завдяки роботі лізингових та іпотечних програм, це вимагатиме роботи структурованих компаній і інших підходів до роботи над проєктами.

Ринку з таким стрімким зростанням, як до 2021 року, у тому форматі вже не буде. Він стане зовсім іншим.

Саме це, як розповів CEO РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв'ю Forbes, і стало поштовхом до трансформації девелопера, який працює на ринку України понад 22 роки. «Сьогодні йдеться не про оселю як таку, а про необхідність створити життєвий простір, який по-справжньому резонує з цінностями клієнтів», – наголосив він.

CEO РІЕЛ Ростислав Мельник

Оновлення бренду РІЕЛ передбачає зміну підходів до девелопменту та обслуговування проєктів і оновлення візуальної айдентики. Таке перезавантаження – логічний етап розвитку компанії.

«Наш шлях – це досвід, вдосконалення, професіоналізм, гнучкість, адаптація. Ми помилялися, шукали відповіді, вчилися, змінювалися. І з кожним кроком ставали сильнішими. Оновлення бренду – це не просто новий етап, а втілення досвіду, який загартував нас, і віри у те, що розвиток ніколи не має зупинятися», – пояснив Ростислав Мельник.

Які зміни впроваджує компанія

Компанія розпочинає будівництво понад півмільйона квадратних метрів нового житла (567 тис. кв. м — 285 тис. в Києві і 282 тис. у Львові).

Важливо, що РІЕЛ акредитовує нові проєкти, щоб інвестор мав можливість скористатися іпотечною програмою «єОселя».

Сьогодні покупці очікують комплексних рішень, які враховують не лише житлову площу, а й потреби у розвиненій інфраструктурі та середовищі, яке стимулює комунікацію.

«Це новий рівень девелопменту, і ми хочемо бути серед тих, хто його формує. Це не гасло – це глибока перебудова наших процесів. Ми продовжуємо впровадження сучасних технологій будівництва, зокрема BIM-моделювання, стандартизуємо контроль якості, переосмислюємо підходи до сервісу», – наголосив Ростислав Мельник.

Крім того, РІЕЛ представив оновлену айдентику. У компанії вирішили створити логотип, в основу якого покладені стійкість та структурованість, натхненні опорними конструкціями й природними формами. Основними кольорами обрали темно-синій і яскравий зелений, які відображають надійність, відкритість та прагнення до розвитку.

Оновлена айдентика РІЕЛ

Оновлення бренду супроводжується впровадженням Riel Family Style, нового формату усередині комфорт-класу.

В його основу компанія закладає 7 золотих правил щасливого міського планування: доступ до зелених зон, води, соціальної активності, можливостей для спілкування, фізичної активності тощо.

Прикладом Riel Family Style будуть Brother & Sister у Києві та Father поблизу центру Львова.

Інші нові проєкти мають класичну сегментацію. Це клубний будинок Hyde Park, який матиме перший у Львові 25-метровий басейн на території, СПА, спортзал, падл-теніс та гольф.

Big Ben у Львові буде виконаний в концепції англійського стилю. Його особливість – галерейний тип будинків. Вхід до квартир передбачено не через внутрішній під'їзд, а через відкриту зовнішню галерею (балкон, коридор), що проходить вздовж фасаду будівлі.

Harry – будинок бізнес-класу за 5 хвилин від центру Львова. Його особливістю стане реновація двох історичних фасадів та поєднання їх із сучасними елементами.

Для перезапуску бренду та запуску нових проєктів, окрім активного залучення всіх внутрішніх департаментів компанії, РІЕЛ задіяв зовнішніх креативних партнерів – агенцію Volta Buro, яка є частиною Fedoriv Group та спеціалізується на девелопменті.

ЖК «Містечко Підзамче. Брама», м. Львів

Що важливо знати про РІЕЛ у Львові та Києві

РІЕЛ працює на ринку нерухомості України з 2003 року. Компанія реалізувала понад 100 житлових і комерційних об'єктів. Їхня загальна площа – понад один мільйон квадратних метрів.

Станом на початок повномасштабного вторгнення РІЕЛ мав розпочаті проєкти в Києві та Львові загальною площею приблизно 600 000 квадратних метрів. Попри непросту ситуацію в країні та усі виклики, з якими довелося стикатися, девелопер завершив проєкти, розпочаті до 2022 року в Києві. Водночас компанія зберегла лідерство на львівському ринку.

РІЕЛ продовжує активно розвивати нові проєкти. Лише протягом 2024 року здали в експлуатацію житлові комплекси загальною площею у 133 756 квадратних метрів. Зокрема, йдеться про 1 989 квартир, з яких 1 454 – у Львові та 535 – у Києві.

У першому кварталі 2025 року девелопер здав в експлуатацію ще понад тисячу квартир: 866 квартир у Києві, а у Львові – 562 квартири.

До слова, журнал NV та компанія ЛУН склали рейтинг найдинамічніших забудовників Львова та Львівської області. На першій позиції – РІЕЛ. Щодо ринку Києва та області, то компанія посідає 13 позицію.