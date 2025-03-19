Заводи і склади найчастіше зводять в індустріальних парках, яких торік на Львівщині зареєстрували найбільше з-поміж всіх областей

У 2024 році у Львівській області було прийнято в експлуатацію 188 тис. м2 об’єктів промислового будівництва. Ідеться про заводи, логістичні підприємства, склади і подібну комерційну нерухомість, повідомляє GMK Center з посиланням на дані Держстату.

Ця площа на Львівщині становить 19,1% від введених в експлуатацію промислових площ по Україні загалом. На першому місці – Київська область із 308 тис. м2 або 31,2%. Також у п’ятірці лідерів:

Хмельницька область – 71 тис. м 2 або 7,2%;

або 7,2%; Житомирська область – 57 тис. м 2 або 5,8%;

або 5,8%; Вінницька область – 55 тис. м2 або 5,5%.

Більшість нових виробництв і складів будується або відкривається на території індустріальних парків, яких у 2024 році найбільше зареєстровано на Львівщині (шість парків), Закарпатті (п’ять) та Івано-Франківщині (три).

«В індустріальних парках України станом на кінець 2024 року будується або вже побудовано 25 заводів. Це компанії в галузях виробництва товарів харчування, агропереробки, будматеріалів, деревообробки, машинобудування тощо. Крім того, введено в експлуатацію понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств», – говорить CEO Групи компаній «Індустріальні парки України» Валерій Кирилко.

Загалом по Україні в 2024 році введено в експлуатацію 987 тис. м2 промислових і складських приміщень, що лише на 12% нижче за показники 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас, показник введення в експлуатацію у категорії готельних об’єктів за підсумками минулого року перевищив довоєнні показники на 36%. Значна частка з них зводиться в західному регіоні, зокрема – у Карпатах.

Плани на промислове і нежитлове будівництво в Україні зараз переважають плани 2021 року. Так, показник загальної площі промислових будівель і складів до початку будівництва у січні-вересні минулого року був на 25% вищим за довоєнний.