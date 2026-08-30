Людмила Лузан

Українка Людмила Лузан виборола золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, який відбувається у польській Познані.

29-річна уроджена Івано-Франківська тріумфувала на олімпійській дистанції у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. З результатом 44,40 секунди вона випередила канадійку Софію Дженсен на 0,50 с. Бронзу завоювала американка Невін Гаррісон, поступившись українці 0,54 секундами.

Лузан захистила звання чемпіонки світу в каное-одиночці – у 2025 році вона тріумфувала на першості в італійському Мілані.

Людмила стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося вдруге поспіль перемогти в цій дисципліні (раніше досягнення належало представниці Канади Лоренс Венсан-Лапуант).

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До слова, Лузан здобула свою другу нагороду на ЧС-2026 в Познані. Раніше Людмила разом з Анастасією Рибачок завоювала срібло у каное-двійці на дистанції 500 метрів.