Назар Чепурний під час виступу на Олімпіаді-2024

Гімнаст Назар Чепурний розкритикував Мінмолодьспорту і профільну Федерацію за відсутність допомоги при підготовці до чемпіонату Європи-2026, на якому він став єдиним українцем, кому вдалось завоювати золото (в опорному стрибку).

Після завершення змагань Чепурний опублікував у своєму інстаграм допис, в якому розповів, що не мав належних умов для підготовки до турніру. Через це гімнаст був змушений виїхати до Німеччини і вже там проводити підготовчий збір.

«Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх. Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи – це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся», – зазначив 23-річний черкащанин.

«Звісно, руки опускаються, коли дивишся на весь цей треш і на те, що в моїй підготовці мають бути зацікавлені інші люди. Логіка підказує, що це посадовці мають думати, як організувати умови, щоб підняти прапор країни, а не я сам шукати кошти. Я в інших країнах такого не бачив, щоб спортсмен, який хоче виступати за свою країну, не отримував підтримки від профільних організацій», – додав Чепурний.

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У Мінмолодьспорту вже встигли відреагувати на звинувачення Чепруного зазначивши, що у бюджеті не передбачено фінансування закордонних зборів (сама ж збірна готувалася до турніру на олімпійській базі на Київщині).

«Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту" – державний бюджет не може покривати видатки на проведення навчально-тренувальних зборів національної збірної команди за кордоном, за винятком чітко визначених підстав. Про це було попереджено Назара, який у травні звернувся до Мінмолодьспорту з проханням про виїзд за кордон для виступів в іноземних клубах та проведення підготовки до змагань», – йдеться в заяві Міністерства.

Цікаво, що на чеміпонаті Європи Чепурний виступав як індивідуальний спортсмен: тренерський штаб чоловічої збірної України не включив його до складу команди, що змагалася у багатоборстві.

До слова, це не перший скандал за останні роки у Федерації гімнастики України. Два роки тому українські гімнасти були готові бойкотувати чемпіонат Європи через усунення тодішнього тренера збірної Геннадія Сартинського, що продовжує працювати з Чепурним. А після цього Україна втратила одразу двох гімнастів, що вирішили змінити спортивне громадянство: Ілля Ковтун перейшов під прапор Хорватаії, а Радомир Стельмах захищає честь Німеччини.