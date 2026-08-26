Катерина Коваль

Українська центрова Катерина (Кейт) Коваль покинула клуб LSU Tigers, який представляє університет Луїзіани в американській студентській лізі NCAA, повідомляє Infonews.

Таке рішення наша землячка ухвалила після того, як до складу команди доєдналася росіянка Анна Мінаєва.

Тренерка LSU Кім Малкі заявила, що Коваль залишає команду з «особистих причин», додавши, що в команді «поважають її конфіденційність у цьому рішенні». Також вона зізналась, що у клубі до останнього намагалися переконати українку не йти.

«Ми довго про це розмовляли, і це було важке рішення для неї. Я знаю, що це важко, бо вона любить LSU. Катерина – чудова людина. Вона має робити те, що вважає за правильне для себе, і ми повністю підтримуємо її в цьому», – заявила Малкі.

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Нагадаємо, Коваль, яка народилася в Києві, розпочала свою кар'єру за океаном в коледжі Нотр-Дам в Огайо. Перед минулим сезоном українка перейшла до LSU Tigers, де набирала у NCAA в середньому 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за гру. Її батько нині служить в ЗСУ, тож відповідь на питання, чи варто грати в одній команді з росіянкою, була очевидною.