Зокрема, за такими як щоденне охоплення (показник Reach Dly), середньо тижневе охоплення (показник Reach), та середнім числом слухачів, які контактують щонайменше 15 хвилин (показник AQH). Це дані дослідження RadioResearch у Львові з 15.03.2021 до 30.05.2021. Дослідження проводиться компанією «Kantar Ukraine».

260 530 львів’ян слухають Люкс ФМ протягом тижня (показник Reach).

У порівнянні з минулим роком тижневе охоплення зросло на 26 440 слухачів. Reach у першому кварталі 2020 був 234 090 слухачів (Дані DAR 2020 w1 basic).

Тривалість слухання Люкс ФМ за тиждень – 4 години 48 хвилин (показник TSL = 288 хвилин).

В середньому протягом 15 хвилин з Люкс ФМ контактують 12 тис. 371 слухачів (AQH 7:00-20:00).

Дослідження також свідчить про те, що 53,1% слухачів Люкс ФМ – це жінки, а 46,9% – чоловіки. 38,4% слухачів Люкс ФМ вказали, що у них високий дохід, 36,9% – заробляють більше середнього, а у 14,2% – середній рівень доходу.

«Перше місце в рейтингу – це заслужений результат клопіткої роботи Люкс-команди. Це результат довгострокової стратегії, яку ми заклали ще 3 роки тому. Особливу увагу ми проділяємо трьом елементам: музиці, маркетингу та шоу. Що стосується останнього, то з весни на Люкс ФМ удвічі більше шоу!» – прокоментував Михайло Безпалько, програмний директор радіостанції Люкс ФМ.

Із 22 березня 2021 на Люкс ФМ удвічі більше шоу. Щобудня з 16:00 на Люкс ФМ нове вечірнє шоу «16+». З ведучими Андрієм Ферцаком та Діаною Луцишин слухачі Люкс ФМ завершують день на позитиві.

Андрій Ферцак і Діана Луцишин – ведучі вечірнього шоу «16+»

Згідно з останньою хвилею рейтингів від «Kantar Ukraine», третина львів’ян свій ранок починають з ранковим шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ведучі «Зарядки» Назар Бійчук і Таня Дубас роблять все, щоб ранок почався з усмішки.

Назар Бійчук і Таня Дубас – ведучі ранкового шоу «Зарядка»

«Ми, на Люкс ФМ, обожнюємо дарувати подарунки Люкс-слухачам, дивувати сюрпризами та робити добрі справи. За півроку ми здійснили мрії слухачів, яким подарували 1440 літрів пального в акції Люкс-пальне! В акції «100 Днів до літа» слухачі Люкс ФМ скинули 101 кілограм зайвої ваги. Разом із слухачами Люкс ФМ ми зібрали 200 000 гривень в благодійній акції «Щедрий вівторок». Ми готуємо нові акції, сюрпризи, подарунки та ефіри про які говоритимуть не лише у Львові», – додав Михайло Безпалько, програмний директор Люкс ФМ.

Михайло Безпалько – програмний директор Люкс ФМ

Дослідження RadioResearch проводиться компанією «Kantar Ukraine» методом комп'ютеризованого телефонного опитування слухання за вчорашній день Day after recall CATI (DAR CATI) на замовлення міжгалузевого індустріального об'єднання «Радіокомітет». Опитування проводиться серед населення міст України чисельністю 50 тисяч і більше, у віці 12-65 років. Дані поточної хвилі дослідження у Львові “Dar 2020 w1 basic” охоплюють період з 15.03.2021 по 30.05.2021 року. Вибірка склала 804 респонденти.