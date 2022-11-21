Станом на 2021 рік на озброєнні в Люксембургу було 42 Humvee

Україна отримає партію позашляховиків Humvee від Люксембургу. Про це повідомив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Міністр наголосив, що Люксембург підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно».

«Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV).Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», – написав Бауш у Twitter.

Скільки саме позашляховиків отримає Україна не уточняється, але станом на 2021 рік на озброєнні в Люксембургу було 42 Humvee.

Також директор із питань озброєння та координатор військової допомоги Люксембургу полковник Гай Гоффманн повідомив, що його країна розглядає можливість надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, дрони і бронемашини. Від початку повномасштабної війни в Україні Люксембург надав Києву матеріальну підтримку та зброю на суму близько 77 млн євро.

HMMWV, більш відомий, як Humvee – повнопривідний військовий автомобіль, що випускається американською компанією AM General. Автомобіль володіє високою прохідністю, придатний до транспортування і десантування.

З часу прийняття на озброєння збройними силами США у 1980-х, на базі Humvee створено різні модифікації: основний військовий автомобіль, легка вантажівка, автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.