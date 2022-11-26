Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150
Primoco One 150 призначений для ведення розвідки чи спостереження
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Люксембург передав Україні шість безпілотників чеського виробництва Primoco One 150, які напередодні закупив з метою військової підтримки ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони Люксембургу.
Primoco One 150 має середній розмір – довжину 3,65 метра, розмах крил 4,85 м і висоту 1,25 м. Його максимальна злітна маса складає 150 кілограмів, а найбільший вантаж, який він може підняти, – 30 кг. Дрон здатен працювати протягом 15 годин і летіти на відстань до 200 км від наземної станції.
Загалом же він може пролетіти дві тисячі кілометрів і піднятися на висоту до 3300 метрів.
Безпілотник призначений для ведення розвідки чи спостереження. Він оснащений електрооптичним інфрачервоним спостережним блоком, тепловізійним каналом і лазерним далекоміром, а також може бути доповнений іншими спеціалізованими датчиками.
Летіти дрон здатний як за допомогою дистанційного керування, так і на автопілоті. Зокрема має функцію автоматизованого зльоту, посадки й автономного виконання плану польоту. Його руху не заважають несприятливі погодні умови.
Раніше повідомлялося, що Люксембург ухвалив рішення про надання Україні додаткових військових автомобілів підвищеної прохідності HMMWV.