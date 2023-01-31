За прогнозом, може випасти 3-6 см снігу

На середу, 1 лютого, у Львові оголошено штормове попередження. Очікуються ожеледиця і пориви вітру, ідеться в повідомленні Львівського регіонального гідрометцентру.

Окрім південно-західного вітру швидкістю 15-20 м/с (54-72 км/год), синоптики попереджають львів’ян про сніг та мокрий сніг або сніг з дощем. За даними сервісу Accuweather, у Львові може випасти 3-6 см мокрого снігу.

Така погода може спричиняти аварійні ситуації на дорогах, тож усім учасникам дорожнього руху варто бути обережними. Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари за необхідності, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилети тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.