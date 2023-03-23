У МАГАТЕ відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону на Запорізькій АЕС. Про це 23 березня заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

«Більше не йдеться про демілітаризовану зону [на Запорізькій АЕС]. Ми добре усвідомлюємо додаткові ускладнення, які це спричинить, особливо в зоні активних бойових дій. Це було б надзвичайно важко зробити, перевірити, реалізувати, коли трохи більше за милю від демілітаризованої зони починається зона, яка є надзвичайно мілітаризованою», – сказав Гроссі.

В агентстві думають над новим «більш поведінковим» рішенням – зобов’язанням не атакувати ЗАЕС або не використовувати її для здійснення атак.

Він розповів, що були різні проекти щодо демілітаризованої зони. З цими різними проектами переговори велися протягом 7 чи 8 місяців, але вони зайшли в глухий кут. Гроссі додав, що не хоче, щоб переговори стали «політичним футболом».

«Ми не хочемо, щоб це був політичний футбол. Для цієї роботи всі мають бути залучені, і всі – це всі. Тому я вирішив не шукати цього. Я вирішив працювати з усіма країнами, дуже тісно співпрацювати з Вашингтоном, Лондоном, Парижем і Пекіном, з Москвою, очевидно, з Києвом – в першу чергу», – додав очільник МАГАТЕ.