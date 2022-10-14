Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС. Про це він написав у своєму Twitter-акакунті.

«Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту», – заявив Гроссі.

Після візиту до Росії і переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним Ґроссі приїхав до України. Перед цим на початку вересня він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має «захищати її» від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а «Енергоатом» – що причина в пожежах. 5 жовтня президент РФ Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС начебто буде віддано Росії.