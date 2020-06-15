Максим Козицький очолив рейтинг голів ОДА

На місце 39-річного Козицького в рейтингу вплинули позитивні показники області

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 19:174120

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Максим Козицький очолив рейтинг голів ОДА
фото прес-служби ЛОДА
Максим Козицький керує Львівщиною протягом чотирьох місяців

Максим Козицький очолив рейтинг голів обласних державних адміністрацій за підсумками І кварталу 2020 року, який регулярно укладає київський тижневик «Деловая столица». Керівник ЛОДА, який був призначений на посаду лише 5 лютого, обійшов у рейтингу вже досвідчених політиків, зокрема Віталія Кличка, котрий очолює Київську міську державну адміністрацію протягом шести років.

У рейтингу порівняли показники 23-х регіонів разом із містом Києвом, без окупованих АРК і Севастополя та наполовину окупованих Донеччини та Луганщини, за 20-ма суспільно значущим критеріями. Критерії були сформовані на підставі даних Державної служби статистики та її територіальних органів.

Максим Козицький набрав найбільшу суму балів за усіма критеріями та у підсумку отримав 74,5 бали.

Згідно з рейтингом, Львівщина в І кварталі зуміла уникнути великих провалів, за винятком того, що область увійшла до трійки регіонів з найвищою часткою працівників, яких відправили у неоплачувані відпустки (2,7%).

Область також посіла друге місце з динаміки будівництва: в першому кварталі зафіксували зростання на 8,9% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, а за підсумками чотирьох місяців – на 5,4%, тоді як в середньому по Україні зафіксовано падіння на 5,1% і 7,9% відповідно. Головний внесок в цей успіх належить харчовій промисловості, яка зуміла наростити виробництво продукції на 28,5%.

Також Львівщина мала доволі непогані результати в будівельній галузі. У першому кварталі область була одним з найкращих регіонів країни за динамікою будівництва та показала зростання на 15,4% (тоді як в середньому по Україні відбулося падіння на 5,5%). При цьому Львівщина потрапила до шістки найліпших за обсягами виготовленої будівельної продукції на душу населення, а за показником загальної площі нового житла і нових нежитлових будівель на тисячу жителів – увійшла відповідно до п'ятірки і сімки найкращих.

Нагадаємо, президент України призначив Максима Козицького головою ЛОДА 5 лютого 2020 року, до нього виконувачем обов’язків був Василь Лозинський.

Раніше 39-річний Максим Козицький був директором компанії «Еко-Оптіма», що належила йому та його батьку Зіновію Козицькому. Компанія займається встановленням вітрових та сонячних електростанцій. Батько Максима Козицького є доволі відомим львівським бізнесменом, окрім альтернативної енергетики він займається видобутком нафти й газу, йому належить і перший у Львові мінуципальний велопрокат NextBike.

Слід зазначити, що в підсумковому рейтингу за 2019 рік Львівщина посіла п’яте місце. Тоді область була в четвірці аутсайдерів з динаміки реальної зарплати. Крім того, за підсумками року область опинилася в шістці регіонів з найвищою заборгованістю із зарплатні.

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