Зеленський представив нового голову ЛОДА Максима Козицького

Новим головою ЛОДА став 38-річний бізнесмен Максим Козицький

У четвер, 6 лютого, у Червонограді на шахті «Межирічанська» Володимир Зеленський представив нового голову ЛОДА. Ним став 38-річний львівський бізнесмен Максим Козицький.

Представлення відбулося на шахті «Межирічанській». Під час візиту Володимир Зеленський пообіцяв, що до кінця місяця буде вирішено питання виплати заборгованості шахтарям, яка на цій шахті — 22 млн грн. Також президент зазначив, що до 25 лютого уряд представить новий план дій по виплаті шахтарям заборгованих зарплат. Загалом йдеться про 320 млн грн боргу шахтарям Львівщини.

Фото Богдана Опоки

Як повідомляв ZAXID.NET, ще наприкінці грудня 2019 року 38-річний львівський бізнесмен Максим Козицький зареєстрував на сайті НАЗК декларацію як кандидат на посаду голови Львівської ОДА.

Що відомо про Максима Козицького

Народився 19 лютого 1981 року у Миколаєві на Львівщині, закінчив місцеву школу №1. У 1997-2004 навчався у Львівському медичному університет ім. Данила Галицького на хірурга. Другу освіту отримав у Києво-Могилянській академії.

Максим Козицький донедавна був директором компанії «Еко-Оптіма» та цілої низки інших фірм у сфері альтернативної енергетики, керівництво якими у січні 2020 року передав батькові Зіновію Козицькому, разом із тим залишився серед їх кінцевих бенефіціарних власників. Компанія «Еко-Оптіма» займається виробництвом електроенергії з альтернативних джерел – за допомогою вітрових та сонячних електростанцій. Батько Максима Козицького – доволі відомий львівський бізнесмен Зіновій Козицький. Окрім альтернативної енергетики, він працює у сфері видобутку нафти й газу.

Козицький Максим Зіновійович – декларація.

У Максима Козицького є дружина та двоє дітей – син та донька. Згідно з декларацією, сім'я володіє двома квартирами у Львові, які зареєстровані на Максима Козицького, автомобілем Volkswagen, а також Mazda, який належить дружині Оксані Козицькій.

Максим Козицький був одним із трьох кандидатів на посаду голови ЛОДА, яких у червні 2019 року висунув на обговорення Володимир Зеленський, однак тоді президент віддав перевагу юристу Маркіяну Мальському. Вже у грудні 2019 року Володимир Зеленський у прямому ефірі під час засідання Ради розвитку регіонів та громад звільнив голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського, а також голову Закарпатської ОДА, пояснивши, що не побачив жодних результатів їх роботи.