Варто комбінувати різні стилі та матеріали меблів

Правильне зберігання у вітальні є важливим аспектом дизайну, особливо коли простір обмежений. Однак поєднати функціональність з естетикою не завжди легко. Існує кілька стратегій, які допоможуть зробити предмети для зберігання стильними та елегантними, покращуючи загальний вигляд вашої вітальні. Детальніше про це пише Тhe Spruce.

Модульний та впорядкований простір

У багатьох будинках вітальня виконує роль не тільки зони для відпочинку, а й місця для зберігання повсякденних речей, таких як взуття чи сумки. Щоб забезпечити чистоту та організованість, варто вибирати модульні та обтічні системи зберігання. Перехід від відкритих полиць до закритих створює акуратніший вигляд, а також допомагає приховати непотрібні дрібниці, зберігаючи простір візуально чистим.

Оновлення ручок на меблях може стати хорошим способом додати стилю, не витрачаючи багато коштів. Доступні варіанти можна знайти в різних інтернет-магазинах, що дозволить легко адаптувати їх до загального інтер'єру.

Кошики для зберігання

Для сімей з маленькими дітьми, де вітальня служить ігровою зоною, важливо забезпечити функціональне і стильне зберігання іграшок. Замість пластикових контейнерів варто використовувати текстуровані кошики, які створюють більш елегантний вигляд і можуть бути частиною дизайнерського рішення. Крім того, кошики зручно маркувати, що допомагає сортувати іграшки за категоріями.

Стандартні меблеві гарнітури

Варто комбінувати різні стилі та матеріали меблів. Наприклад, поєднання сучасних елементів з вінтажними деталями дозволяє створити багатошаровий, індивідуальний інтер'єр. Пошук особливих нестандартних речей на платформах для купівлі вживаних товарів може стати гарним способом знайти унікальні предмети, які не зустрічаються у кожному домі.

Декоративні елементи

Щоб не перенавантажити простір лише функціональними меблями, можна додати кілька декоративних акцентів. Вибір творів мистецтва, що відповідають кольоровій гамі та стилю інтер'єру, зробить кімнату більш виразною та особистою.

Унікальні предмети меблів

Щоб вітальня виглядала елегантно і не схожою на стандартну, варто звернути увагу на унікальні предмети меблів, що не входять до комплектів масового виробництва. Наприклад, замість звичних журнальних столиків можна вибрати більш естетично привабливі варіанти з оригінальним дизайном. Текстуровані кошики під столиками, наприклад з ротанга або фетру, додадуть простору не лише додаткове місце для зберігання, але й важливу текстуру, що робить інтер'єр більш багатогранним.

Аксесуари

Не забувайте додавати декоративні аксесуари на відкриті полиці та поверхні. Вони допомагають розбити монотонність і привнести індивідуальність в інтер'єр. Можна вибирати оригінальні речі, такі як коробки з інкрустаціями, вінтажні металеві аксесуари чи мармурові елементи. Ці дрібниці підкреслять стиль і додадуть кімнаті елегантності.