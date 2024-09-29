Кадр із фільму «У сітях»

Мандрівний Docudays UA вирушає містами та селами України. Цьогорічний 21 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA стартує 8 жовтня відкритим показом повнометражного фільму «Київські файли» Вальтера Стокмана у Борисполі на Київщині. До кінця листопада фестиваль побуває у 15 областях у комбінованому офлайн- та онлайн-форматі, аби якомога більше людей могли побачити стрічки, йдеться на сайті фестивалю.

Фестиваль уже понад двадцять років привертає увагу до важливих соціальних та політичних тем: захист прав і свобод людини, подолання соціальної нерівності, екологія, збереження культурної спадщини, причини й наслідки воєн, відновлення справедливості. І цим сприяє формуванню активного громадянського суспільства й розвитку документального кіно.

Протягом двох місяуіф фестиваль побуває в різних куточках країни. Це – сотні переглядів фільмів та правозахисних подій в кінотеатрах, будинках культури, навчальних та виправних закладах, кіноклубах, хабах і бібліотеках.

Центральна тема 21 Docudays UA – «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя». Фестиваль говоритиме про історичну пам’ять, її крихкість та постійні намагання ворогів її змінити й переписати. Про циклічність історії, збереження та пошук ідентичності, а також про відповідальність, покарання воєнних злочинців і нову архітектуру безпеки.

З-поміж 62 фільмів із 34 країн світу основної програми 21 фестивалю Docudays UA, котрий відбувся у травні–червні 2024 року в Києві, для мандрівного фестивалю відібрали п’ять кінокартин українських та зарубіжних режисерів та режисерок. Картина нідерландського режисера Вальтера Стокмана «Київські файли», яка відкриває фестиваль, повертає до часів, коли Україна перебувала в системі радянського тоталітаризму і держава всеохопно стежила за всіма громадян(к)ами. Фільм порушує питання особистої відповідальності за злочини в умовах диктатури. В основі стрічки — спогади трьох людей, яким випала нагода побачити справи, відкриті КДБ на них самих.

Фільм «Чоботи в грунті, руки в землі» Кароліни Ускакович спонукає до роздумів про силу звʼязку людини з природою, малою батьківщиною, сімейними традиціями, а також про відродження ідентичності й терапевтичний ефект городництва.

Якось Кароліна, яка мешкає в Нідерландах, поскаржилася по телефону своїй бабусі на тамтешні помідори: несмачні. Коли взимку 2021 вона приїхала в гості до своєї бабусі Зої, української пенсіонерки, та подарувала онуці пакетик насіння власних томатів. Однак, наступний сезон вирощування помідорів опинився під загрозою через вторгнення російської федерації в Україну. Незважаючи на складні обставини, навесні 2022-го Зоя та Кароліна все ж посіяли помідори: одна на городі у Вінниці, інша – на балконі квартири у Нідерландах.

У фільмі української режисерки Аліси Коваленко та данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта «Дівчинка далеко від дому» назва сама говорить про зміст оповіді. Це історія юної гімнастки з Києва, яка через вторгнення «ерефії» була змушена виїхати до Німеччини і будувати своє нове життя в невідомості.

Фільм польського режисера Даніеля Стопи «Кіоск» вирізняється серед цьогорічної добірки фестивалю тим, що він зібрав найбільше нагород на різних фестивалях. Фільм розповідає про жіночу дружбу й солідарність. Двоє жінок у газетному кіоску заповнюють документи на розлучення однієї з них, аби та могла відкрити нову сторінку життя без страху та насильства.

Ще одна стрічка – «Порося Нельсон» з Нідерландів від Аннеке де Лінд ван Венґарден – покаже сім’ю, яка взяла за домашнього улюбленця карликове поросятко. Принаймні, так думали власники тваринки, поки Нельсон не виріс у півтонного звіра і не став причиною бунту сусідів, однокласників та уваги поліції.

Більшість фільмів 21 Мандрівного – короткометражні. Відтак вони дають змогу більше часу присвятити обговоренню, дискусії та живому спілкуванню.

У партнерстві з правозахисною програмою RIGHTS NOW! кожен регіон організує й проведе правозахисні події, як-от лекції, тренінги, майстеркласи тощо. Супроводжуватиме кампанію чеська документальна кінострічка «У сітях», яку створили режисери Віт Клусак і Барбора Халупова. В ній три дорослі актриси вдають із себе дванадцятирічних дівчат і реєструються в найпопулярніших соціальних мережах 18+ для експерименту, що відкриває суспільству цю складну, болісну та досить стигматизовану тему сексуального насильства над дітьми. На жаль, проблема торкнулася всіх країн і її масштаби тільки зростають.