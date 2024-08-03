Марина Бех-Романчук змогла виконати тільки один стрибок, який зарахували

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук завершила виступи у потрійному стрибку на Олімпіаді-2024 на 11 місці. Два з трьох стрибків вона виконала із заступом, тож їй зарахували тільки останню спробу – 13,98 м, чого не вистачило, щоб продовжити боротьбу у топ-8.

Для Марини Бех-Романчук це вже третя Олімпіада в карʼєрі, проте в потрійному стрибку вона виступала вперше. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро вона кваліфікувалася до фіналу в стрибках у довжину, проте в самому фіналі не показала результату. На Іграх-2020 у Токіо Бех-Романчук посіла 5 місце у фіналі в цій дисципліні. На Олімпіаді-2024 у стрибках у довжину українка не виступатиме.

Марина Бех-Романчук – 29-річна українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину та в потрійному стрибку. Срібна призерка чемпіонатів світу в обох дисциплінах (2019 рік – стрибки у довжину, 2023 – потрійний стрибок, 2022 – потрійний стрибок у приміщенні), чемпіонка Європи 2021 року в приміщенні у стрибках у довжину та 2022 року в потрійному стрибку, віцечемпіонка Європи 2018 та 2019 років в стрибках у довжину.