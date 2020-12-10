Мальський вже очолював регіональну координаційну раду у 2015-2016 роках

Почесного консула Австрії у Львові, екс-голову ЛОДА Маркіяна Мальського на щорічних зборах членів Західноукраїнського офісу Європейської бізнес асоціації обрали головою регіональної координаційної ради. Раніше він вже очолював раду у 2015-2016 роках.

«Дуже приємно повернутися до цієї функції, яку я вже мав честь виконувати у 2015-2016 роках. Окрім виборів голови та членів координаційної ради, традиційно ми підводили підсумки року, що минає, а зібрання пройшло під гаслом оцінки рівня трансформацій та викликів, які переживає світова економіка у зв'язку із глобальною пандемією та відповідними структурними змінами у веденні бізнесу», – повідомив Маркіян Мальський 10 грудня на Facebook.

До Маркіяна Мальського керівником координаційної ради ЄБА впродовж чотирьох років був львівський адвокат, керуючий партнер консалтингової компанії Advice Group Антон Подільчак.

Маркіян Мальський – львівський адвокат, керівник Західноукраїнської філії Адвокатського об’єднання Arzinger, голова ЛОДА з 5 липня до 26 грудня 2019 року. Був почесним консулом Австрії у Львові з жовтня 2016 року, пішов з посади після призначення очільником ЛОДА. У жовтні 2020 року вдруге зайняв цю посаду.

Європейська бізнес асоціація заснована у 1999 році за підтримки Європейської Комісії в Україні. Зараз вона об’єднує понад 1000 компаній і є однією з найбільших бізнес-спільнот України. ЄБА займається захистом інтересів інвесторів на державному рівні, сприяє співпраці компаній, які до неї входять, допомагає підприємствам розвиватися на українському ринку та сприяє розвитку співпраці між Україною та ЄС.

Офіси ЄБА розташовуються у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Зокрема, Західноукраїнський офіс у Львові створений у 2004 році та охоплює Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Закарпатську області. Очолює його Мар'яна Луцишин.