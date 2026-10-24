Марко Рубіо вважає, що російсько-українська війна стосується лише Донбасу

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України «насправді стосується Донбасу». На думку держсекретаря США, однією з головних перешкод для завершення російсько-української війни є питання контролю над Донбасом. Про це Марко Рубіо заявив під час спілкування з журналістами, передає «Радіо Свобода».

Марко Рубіо вважає, що головна причина російсько-української війни – боротьба за територію Донбасу (промисловий регіон на сході України, що охоплює частини Донецької та Луганської областей). За словами держсекретаря США, Росія прагне повністю окупувати регіон, тоді як Україна не має наміру відмовлятися від цієї території й має на це «вагомі причини».

«Часто кажуть, що це війна в Україні, насправді вона стосується Донбасу – одного конкретного регіону країни. По суті, йдеться про територію, що становить близько 11% частини країни: Росія прагне її отримати, але не може захопити військовим шляхом, а Україна не бажає від неї відмовлятися. І в України є вагомі причини для такої позиції – це питання суверенітету та власної довгострокової безпеки», – заявив Марко Рубіо.

Держсекретар США також висловив думку, що територіальну суперечку неможливо вирішити шляхом бойових дій. Марко Рубіо заявив, що сторони мають врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ситуація складна, але можу сказати одне: як би важко не було, досягти рішення неможливо, доки обидві сторони не сядуть за стіл переговорів. Ми готові взяти на себе роль посередника в цьому процесі. Саме це ми й намагаємося зробити. Ми не стверджуємо, що саме лише проведення переговорів автоматично вирішить проблему, але без того, щоб посадити сторони за стіл переговорів, шансів на вирішення взагалі немає», – сказав держсекретар США.

Зауважимо, що заява Марко Рубіо суперечить позиції Володимира Зеленського. Президент України неодноразово наголошував, що російський диктатор не зупинить війну навіть за умови отримання контролю над Донбасом.

До слова, в інтерв’ю політико-економічній газеті Греції Kathimerini, опублікованому 8 жовтня, Марко Рубіо заявляв, що російсько-українську війну неможливо завершити шляхом переговорів.