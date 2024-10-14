Виступ The Beatles на шоу Еда Саллівана

У листопаді 2024 року відбудеться прем'єра документального фільму Мартіна Скорсезе про перший візит The Beatles до Америки.

Документальна картина Beatles '64, яку спродюсував Скорсезе, була знята Девідом Тедескі з’явиться на платформі Disney+ і почне транслюватися з 29 листопада 2024 року, повідомляє Variety.

Фільм розповість про день 7 лютого 1964 року, коли «ліверпульська четвірка» вперше прибула в аеропорт Кеннеді в Нью-Йорку, що стало початком глобальної «бітломанії», яка охопила США.

Глядачі зможуть побачити дебютний виступ гурту на шоу Еда Саллівана, який зібрав біля екранів понад 73 мільйони осіб. До фільму увійшли кадри, які ніде раніше не були показані.

Також до фільму увійшли живі виступи The Beatles з їхнього першого концерту у США, який відбувся у вашингтонському Колізеї. Ці записи були оброблені за допомогою штучного інтелекту, який допоміг розділити вокальні та інструментальні доріжки.

Після цього, Джайлз Мартін, син легендарного продюсера Джорджа Мартіна, зробив ремікс для нової версії запису.

Живі учасники гурту, Пол Маккартні та Рінго Старр, також взяли участь у фільмі як співпродюсери та дали нові інтерв'ю, де поділилися спогадами про ті часи.

Крім того, серед співпродюсерів фільму значаться Шон Оно Леннон, син Джона Леннона та Йоко Оно, а також Олівія Гаррісон, вдова Джорджа Гаррісона.

Виконавчими продюсерами проекту виступили Джефф Джонс та Рік Йорн.