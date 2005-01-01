Матір міського голови Сколе отримала понад півмільйона гривень за вивезення сміття з міста

Два комунальні підприємства Сколе, засновником яких є Сколівська міська рада, протягом 2017 року заплатили понад 535 тис. грн за вивезення твердих побутових відходів приватному підприємцю Богдані Москаль, яка є матір’ю Сколівського міського голови Володимира Москаля. Про повідомляє антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів» з посиланням на аналітично-пошукову систему 007.

КП «Сколівське житлово-комунальне господарство», яке перебуває в стані припинення (реорганізація – приєднання до Сколівського КП ВКГ), за вивезення сміття сплатило їй в цьому році майже 246 тис. грн. А вже згадане Сколівське КП ВКГ (комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства) – ще майже 290 тис. грн.

Водночас, згідно з Prozorro, Богдана Москаль з кінця 2016 року уклала з цими комунальними підприємствами 5 договорів на вивезення сміття на 335 тис. грн, з яких у 2017 році – на 265,6 тис. грн. Різницю можна пояснити тим, що замовники зобов’язані звітувати в Prozorro про договори від 50 тис. грн, а на порталі 007 можна відслідковувати й менші транзакції.

Так, у лютому 2017 року вона отримала замовлення від КП «Сколівське житлово-комунальне господарство» на вивезення 335 куб. м сміття за 49 тис. грн, тобто по 146 грн за куб. У березні вартість цього договору збільшили на 36,6 тис. грн, у квітні – ще на 60 тис. грн. У листопаді 2017 року з Богданою Москаль договір також уклало Сколівське КП ВКГ, на 120 тис. грн (вивезення 818 куб. м сміття, 146,7 грн/куб). Усі закупівлі здійснили без конкурсу.

Чоловік Богдани Москаль є депутатом Сколівської міськради, членом комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. У своїй декларації за 2016 рік він вказує, що отримав від підприємницької діяльності 952,7 тис. грн, а його дружина – майже 912 тис. грн. Крім того, Богдана Москаль отримала понад 128 тис. грн доходу від надання майна в оренду КП «Сколівське житлово-комунальне господарство».

Нагадаємо, мати міського голови володіє ПП «ММ Буд», а раніше була співвласницею ТОВ «КІМ». У 2014 році Львівське обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало ТОВ «КІМ» та її чоловіка, приватного підприємця Богдана Москаля, за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів КП «Сколівське житлово-комунальне господарство».