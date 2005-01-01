Синютка пообіцяв будувати сміттєпереробні заводи на Львівщині у другій половині 2018 року

Будуйте, але не у нас.

«Ми збудуємо на Львівщині три сміттєпереробні заводи, і ще один – у Грибовичах».

Голова ЛОДА Олег Синютка назвав території на Львівщині, де у 2018 році почнуть будувати сміттєпереробні заводи

На початку 2018 року Львівська облдержадміністрація спільно з потенційними інвесторами має намір провести громадські слухання щодо будівництва сміттєпереробних заводів в області. Про це у середу, 27 грудня, заявив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Нещодавно затверджена комплексна стратегія поводження із твердими побутовими відходами на Львівщині передбачає створення семи регіональних полігонів із переробкою сміття до 2020 року. На сьогодні ми провели конкурси на три полігони. Сподіваємося, на початку 2018 року спільно з інвесторами провести громадські слухання, а будівництво почати усередині наступного року», – сказав він.

Йдеться про розміщення заводів з переробки ТПВ на земельних ділянках поблизу м. Новий Розділ та у Дрогобицькому та Жовківському районах Львівщини, зазначив голова Львівської ОДА у коментарі ZAXID.NET (нагадаємо, що про ці ділянки, за винятком Жовківського району, Олег Синютка заявляв ще у листопаді 2016 року). Також Олег Синютка запевнив, що спалювати побутове сміття на території Жовківської філії «Укрветсанзаводу» не планують.

Додамо, під час затвердження згадуваної стратегії поводження з ТПВ на Львівщині до 2030 року директор департаменту розвитку житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук інформував, що представники інвесторів проводять на земельних ділянках. Потенційно придатних для розміщення заводу з переробки ТПВ геодезичні вимірювання.

Нагадаємо, у конкурсі з будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині перемогли три компанії: компанія «ІЕК», ТОВ «Вейст Менеджмент Системс» та ТОВ «Глассворк технолоджі».

«Інвестиційно-екологічна компанія», що представляє інтереси іноземного інвестора Waste to Energy International, пропонує звести завод з термічної переробки сміття для виготовлення електро- та теплоенергії, який зможе переробляти 115 тис. тонн відходів у рік. Вартість будівництва становить приблизно 55 млн євро. Будівництво триватиме 2,5 роки.

ТОВ «Вейст Менеджмент Системс» пропонує технологію біосушіння для виробництва РДФ-палива. Це польсько-український проект, що здійснюватиметься спільно з IDS BUD та E.CORAX. Для будівництва першого етапу заводу потрібно три роки. На першому етапі завод зможе переробляти приблизно 80 тис. тонн відходів у рік, на третьому етапі обсяги збільшаться до 250 тис. тонн. Вартість проекту – 89 млн євро.

ТОВ «Глассворк технолоджі» представило комісії проект сміттєспалювального заводу, який вироблятиме теплову та електричну енергію. Завод зможе переробляти 350 тис. тонн відходів у рік. Вартість будівництва заводу становить 96,5 млн євро.

Потенційним інвесторам для вибору запропонували 17 земельних ділянок в області. Серед них були запропоновані земельні ділянки на території Новороздільського заводу складних мінеральних добрив у м. Новий Розділ, на сміттєзвалищі за межами с. Потеличі у Жовківському районі та на сміттєзвалищі поблизу с. Брониця у Дрогобицькому районі Львівщини.

Як інформував ZAXID.NET, депутати Львівської міськради визначили нове місце для будівництва сміттєпереробного заводу, а саме – у межах міста на території «Львівводоканалу» на вул. Пластовій.