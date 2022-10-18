Трускавецький міський суд Львівської області оштрафував матір 14-річної школярки, яка курила електронну сигарету в туалеті місцевої школи. За невиконання батьківських обов’язків матір дівчини заплатить 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 14-річна школярка навчається у трускавецькій школі №3. На початку жовтня соціальний педагог застав дівчину у шкільному туалеті під час куріння електронної сигарети. Таким чином дівчина порушила заборону на куріння електронних сигарет в громадських місцях.

У суді школярка в присутності матері визнала свою провину та пообіцяла більше так не робити. До адміністративної відповідальності притягнули матір дівчини, оскільки її донька ще неповнолітня.

Дослідивши матеріали справи, суддя Тетяна Василюк оштрафували матір школярки на 850 грн за невиконання обов’язків щодо виховання доньки.