Судячи із оприлюднених фото, йдеться про позашляховик УАЗ-3163 (Patriot)

Мати загиблого військового зі Львівщини Дмитра Тухляна передала для потреб військової частини власне авто – син Галини Тухлян загинув у 23 роки. Як повідомила Славська селищна рада, авто передали для потреб військової частини А4977.

«Цей вчинок є прикладом неймовірної сили духу, глибокої громадянської свідомості та щирої любові до України. У той час, коли біль втрати ще не вщух, пані Галина знаходить у собі сили підтримувати захисників, які боронять свободу і незалежність нашої держави, як її син», – сказав командир частини.

Судячи із оприлюднених фото, йдеться про позашляховик УАЗ-3163 (Patriot).

Дмитро Тухлян народився 6 листопада 2000 року, навчався у Славському ЗЗСО, закінчив Дрогобицький музичний коледж, грав на багатьох інструментах, серед яких саксофон, фортепіано, гітара, писав власні пісні. Після повномасштабного вторгнення хлопець пішов добровольцем у ЗСУ.

«Герой був старшим солдатом, старшим навідником мінометного взводу військової частини А1778. Загинув Дмитро Тухлян 17 лютого у населеному пункті Рівнопіль Донецької області. Йому було всього 23... Низький уклін пані Галині за небайдужість та підтримку для хлопців, які захищають Батьківщину та кожного з нас», – повідомила селищна рада.