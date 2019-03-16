МАУ скоротила час посадки пасажирів до літака
Тривалість посадки зменшили на п'ять хвилин
Економіка — Катерина Чурилова, 16 березня53941
МАУ повідомила пасажирів про те, що посадка на всі рейси авіакомпанії завершуватиметься на п'ять хвилин раніше, ніж зазвичай. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.
«Від 31 березня 2019 року посадка на всі рейси авіакомпанії МАУ завершуватиметься не за 10 хвилин, як раніше, а за 15 хвилин до вильоту рейсу згідно з розкладом», – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що докладну інформацію про початок і завершення посадки на рейси МАУ буде розміщено на офіційному сайті авіакомпанії, а також на посадкових талонах, щоби мандрівники мали змогу розпланувати свій час.
До слова, нещодавно авіакомпанія МАУ додала до бортового платного меню на міжнародних рейсах міцний алкоголь, зокрема львівські наливки.
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