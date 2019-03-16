МАУ скоротила час посадки пасажирів до літака

МАУ повідомила пасажирів про те, що посадка на всі рейси авіакомпанії завершуватиметься на п'ять хвилин раніше, ніж зазвичай. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.

«Від 31 березня 2019 року посадка на всі рейси авіакомпанії МАУ завершуватиметься не за 10 хвилин, як раніше, а за 15 хвилин до вильоту рейсу згідно з розкладом», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що докладну інформацію про початок і завершення посадки на рейси МАУ буде розміщено на офіційному сайті авіакомпанії, а також на посадкових талонах, щоби мандрівники мали змогу розпланувати свій час.

До слова, нещодавно авіакомпанія МАУ додала до бортового платного меню на міжнародних рейсах міцний алкоголь, зокрема львівські наливки.