Красногвардійський районний суд Дніпра оштрафував начальника штабу військової частини 3054 за зловживання впливом, повідомив «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 5 квітня.

Згідно з судовими матеріалами, 13 жовтня 2020 року приблизно о 15 годині майор зайшов до кімнати канцелярії стрілецької роти. Побачивши солдатів майор звелів одному з них дати для огляду власний мобільний телефон. Майор почав читати особисті листування у месенджерах солдата. В одному з них майор нібито побачив спілкування солдатів щодо придбання наркотиків для подальшого вживання.

Після цього майор запросив солдата до себе в кабінет і пригрозив донести цю інформацію до командира військової частини 3054 Національної гвардії України. Але водночас пообіцяв закрити на все очі, якщо солдат поповнить на 10 тисяч гривень його рахунок у букмекерській конторі «Паріматч».

23 листопада на рахунок майора надійшло 5 тис. грн. На той момент солдат вже діяв під контролем правоохоронців. Злочин було викрито.

Майор уклав угоду про визнання винуватості і беззастережно та в повному обсязі визнав свою вину.

Його оштрафували на 34 тис. грн і заборонили на 2 роки обіймати будь-які посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у військових формуваннях.

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні офіційно дозволили лише з 1 січня 2021 року.