Депутат отримував гроші через пункт обміну валют

Служба безпеки України (СБУ) викрила депутата Бориспільської райради на вимаганні й отриманні грошей в жінки, яка працювала нотаріусом. Депутат погрожував їй виключенням з реєстру нотаріусів Міністерства юстиції, прикриваючись нібито своїми зв’язками у цьому відомстві.

«Депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності. Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мін’юсті», – повідомила СБУ в четвер, 8 квітня.

Для уникнення відповідальності, гроші депутатові передавали через пункт обміну валют. Потім, як стверджує СБУ, він планував їх перевести у криптовалюту.

Як уточнили у прокуратурі, депутат вимагав у приватного нотаріуса 40 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали депутата 6 квітня у Шевченківському районі Києва після того, як жінка-нотаріус передала гроші в пункт обміну валют.

Депутатові вже оголосили підозру. Йому інкримінують зловживання впливом, поєднане з вимаганням. Йому загрожує від 2 до 5 років ув’язнення або штраф.