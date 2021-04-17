Солом’янський суд Києва обрав запобіжний захід депутатові Бориспільської райради, підозрюваному у вимаганні 40 тис. доларів США у нотаріуса, пише в суботу, 17 квітня, «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 8 квітня.

Як сказано в судових матеріалах, у липні 2020 року жінка=-нотаріус із Києва познайомилася із депутатом Бориспільської райради, який сказав, що буде рекомендувати її своїм знайомим. Однак пізніше депутат заявив, що має намір створити нотаріусу перешкоди в роботі, оскільки вона причетна до незаконної діяльності. Використовуючи свої зв’язки, депутат пригрозив позбавити її свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Депутат висунув вимогу, що коли жынка хоче працювати далі, то вона повинна передати йому 40 тис. доларів або робити те, що він скаже, а саме нотаріальні дії з порушеннями законодавства. У разі відмови пообіцяв, що жінка втратить свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

У період з 19 до 29 березня цього року депутат нібито телефонував жінці в Telegram і грубо вимагав дати йому гроші, називаючи при цьому конкретні строки.

При зустрічі жінка попросила про передачу грошей частинами, але депутат категорично не погодився і сказав, що гроші потрібні одразу та у повному обсязі. Він пояснив, що половину суми, тобто 20 тис. доларів, призначено для посадовця Міністерства юстиції, оскільки анулювати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може тільки Міністерство юстиції.

6 квітня депутат нібито зателефонував нотаріусу і психологічно тиснув, вживав нецензурну лайку та сказав, що гроші треба до кінця дня принести у час та місце, яке він визначить пізніше. Ввечері жінка приїхала на вулицю Борщагівську, 189 у Києві. Після прибуття на місце депутат у телефонній розмові наказав жінці зайти до пункту обміну валют і передати 40 тис. доларів у касу, продиктувавши пароль «0025».

Після передачі грошей їх вилучили правоохоронці, а самого депутата – затримали.

Депутатові повідомили про підозру у зловживанні впливом, а саме – в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадовця, поєднаному з вимаганням. Підозрюваному в разі доведення вини загрожує від 3 до 8 до восьми років в’язниці з конфіскацією майна.

Прокурор просив взяти депутата під варту, але суд натомість обрав йому нічний домашній арешт.

За інформацією місцевих ЗМІ, у вимаганні підозрюють Юрія Будюка, який пройшов до Бориспільської райради за партійним списком «Слуги народу».