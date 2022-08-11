До 13 тис. чинних і колишніх білоруських військових підписали згоду на участь у війні проти України, повідомив на брифінгу в четвер, 11 серпня, начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України. Основний мотив – матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить ні в яку денацифікацію, в захист прав російськомовного населення та інше. Страх і гроші – це основні чинники російської військової присутності», – заявив Громов, якого процитувала «Українська правда».

Також представник Генштабу заявив про можливі провокації перед Днем незалежності України на білоруських полігонах з жертвами серед іноземців з метою звинуватити в них ЗСУ. Він розповів, що в «армійських міжнародних іграх-2022», проведення яких заплановано в Білорусі з 13 по 21 серпня, передбачена участь представників 37 країн.

За даними Генштабу, 3 серпня на аеродром Мочулище в Мінській області Білорусі прибули перші іноземні команди від Росії, В’єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі. 8 серпня було зафіксовано команду особового складу рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.

«Неможливо знати дійсну мету проведення так званих ігор на території Білорусі, влада якої постійно звинувачує Україну та Захід в намаганні вплинути на її політичний устрій. Поставимо запитання: чому ж ці ігри не проводити на розпіареному полігоні Алабіно? Чому ці ігри повинні проводитись безпосередньо напередодні Дня незалежності України? За оцінками фахівців, не виключено проведення в цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців з подальшою демонізацією України, звинуваченням у всіх можливих і неможливих гріхах, створенням чергового підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу в криваві плани Путіна», – наголосив Олексій Громов.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня на білоруському аеродромі «Зябровка», який було передано росіянам для атак на Україну, прогриміли вибухи. Що стало їхньою причиноюб – невідомо.