Негода, яка пройшла увечері 15 липня та вночі 16 липня знову завдала шкоди на Львівщині. Станом на ранок, 16 липня, без світла залишилися 88 населених пунктів в області.

Як повідомили у «Львівобленерго», станом на 08:00 16 липня внаслідок стихії знеструмлені 16 ліній електропередачі повністю та 15 частково. Без світла залишилися 37 населених пунктів повністю та 51 частково у Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Сколівська, Бориславська частини), Західному РЕМ (Жовківська, Городоцька частини), Центральному РЕМ (Пустомитівська, Жидачівська, Перемишлянська, Миколаївська частини), Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частини).

Наслідки стихії ліквідовують 38 аварійних бригад у складі 125 працівників «Львівобленерго», задіяли 57 одиниць техніки.

Сьогодні протягом дня і надалі очікуються грози, місцями шквали 17-22 м/с, град. Енергетики нагадують, що про пошкоджені електромережі можна повідомляти за телефоном 0-800-30-15-68.

Окрім того, повідомлення можна залишити: на сторінці у Facebook «Гаряча лінія «Львівобленерго», на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

При падінні дерев або гілок, травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.