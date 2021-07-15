Ввечері у четвер, 15 липня, а також у п'ятницю на Львівщині очікуються грози та град. Відтак синоптики оголосили штормове попередження на території області.

Як повідомили у львівському гідрометцентрі, у другій половині четверга, 15 липня, вночі, а також вранці 16 липня очікується значний дощ, гроза, під час грози шквал 17 – 22 м/с, град. У п’ятницю, 16 липня, у Львові та області протягом дня очікується гроза, під час грози шквал 17 – 22 м/с, а також град.

Нагадаємо, що у середу, 14 липня, у Львові встановили новий температурний рекорд. Це було найспекотніше 14 липня за останні 75 років.

Заступниця мера Львова Ірина Маруняк розповіла нам, що попередні дві бурі у Львові завдали місту збитків на 23 млн грн.