Діти купаються в сухому фонтані перед Оперним театром у центрі Львова

У середу, 14 липня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд. Так спекотно у цей день не було останні 75 років метеоспостережень. Про це ZAXID.NET повідомили у львівському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 14 липня о 15:00 у Львові зафіксували 32℃. Попередній температурний рекорд цього дня був зафіксований у 1959 році – тоді температура повітря піднялась до 31,4℃, що на 0,6℃ менше, ніж у 2021 році. Синоптики повідомляють, що до кінця доби температура повітря ще може збільшитись на 0,5℃.

Додамо, що львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто сьогодні у Львові найспекотніше 14 липня за останні 75 років.

Як повідомляв ZAXID.NET, найближчими днями збережеться спекотна погода. 15 липня у Львові та області температура повітря зросте до 33℃, у другій половині доби можливі дощі та грози. 16 та 17 липня температура повітря становитиме 31℃.