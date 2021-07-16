15 липня температура повітря у Львові сягнула позначки у 33,5°C

У четвер, 15 липня, Львів знову побив історичний температурний рекорд. Не зважаючи на опади та грозу у другій половині дня, це було найспекотніше 15 липня за останні 75 років.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня львівського регіонального гідрометцентру Ірина Михайлів, 15 липня температура повітря у Львові становила 33,5°C. Попередній температурний рекорд був зафіксований у 2011 році – тоді температура повітря становила 32°C, що на 1,5°C менше, ніж у 2021 році.

Це вже другий день поспіль у Львові фіксують температурний рекорд. 14 липня у Львові зафіксували 32°C, що також є абсолютним максимумом для цього дня за останні 75 років метеоспостережень.

За словами синоптикині, побутові термометри, які використовують мешканці для вимірювання температури повітря, можуть показувати значну похибку. Ірина Михайлів наголошує, що у львівському гідрометцентрі отримують інформацію про температуру повітря з метеостанцій, що обладнані сертифікованою технікою.

На точність результату впливає і спосіб вимірювання температури повітря. На метеостанціях температуру повітря вимірюють на рівні двох метрів над землею, термометри є захищені та на них не потрапляє сонячна радіація. Таким чином, за словами Ірини Михайлів, вимірюють температуру повітря в усьому світі.

Протягом вихідних, 17 – 18 липня, на Львівщині збережеться спекотна погода, позначка термометра сягатиме 33°C, а вже з понеділка температура повітря піде на спад.

Нагадаємо, що ми зібрали дані про те, якою була львівська погода останні 85 років, та створили основі цих даних інтерактивні графіки.