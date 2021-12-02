48% українців не підтримують ідею президента Володимира Зеленського про множинне громадянство. Про це свідчить опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС в період з 22 жовтня по 12 листопада.

В той самий час 46% не проти такої можливості, але значна частина – із застереженнями: 11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС і НАТО, 7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії; майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Не змогли визначитися з відповіддю всього 5% опитаних.

Автори опитування констатують, що його результати свідчать, що в українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства.

«Можна також обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Респонденти можуть побоюватися, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну», – стверджують автори дослідження.

При цьому в дослідженні вказано, що підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства найбільше висловлюють заможні громадяни, люди, які часто перетинають кордон і довгий час проживають чи працюють в іноземних державах, а також молодь.

«Важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори. Тому якщо подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, у такому разі пропозиція президента буде схвально сприйнята суспільством. Зважаючи на це, уряду і президенту в процесі підготовки відповідного законопроекту доведеться врахувати стурбованість суспільства щодо безпекових ризиків, пов’язаних із запровадженням подвійного (множинного) громадянства, та провести медійну кампанію, щоб запобігти штучній напруженості між мешканцями різних регіонів України», – заявляють автори дослідження.

Опитування проводили з 22 жовтня до 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Як інформував ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський 2 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про множинне громадянство.