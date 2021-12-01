У середу, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Про це він заявив під час щорічного послання президента до парламенту.

Він заявив, що для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

«Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів», – сказав Зеленський.

Він акцентував, що вперше українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми «українського походження, а людьми українського громадянства, рівними українцями».

Нагадаємо, у 2020 році Верховна рада відклала розгляд президентського законопроекту щодо питань громадянства. Внесений законопроект зупинився, тому що експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.