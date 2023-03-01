Найбільшу виплату в січні отримав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Майже всі депутати Верховної Ради, 396 із 415, отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за «інтенсивність праці», повідомили в апараті Верховної Ради у відповідь на запит «Української правди». Матеріал про це УП опублікувала вранці в середу, 1 березня.

«Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисячі гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження», – йдеться в повідомленні.

Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тис. грн та голова комітету в закордонних справах Олександр Мережко – 69,1 тисячі гривень. Найменші виплати отримали депутат з групи «Довіра» Валерій Лунченко – 4,9 тисячі гривень і виключений з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський – 5 тисяч гривень.

З тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 у принципі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів депутати від забороненої партії ОПЗЖ.

Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 млн грн – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 млн грн.

До слова, з лютого українським військовим і правоохоронцям у тилу скасували щомісячні надбавки до зарплати в сумі 30 тис. грн, які були запроваджені від початку воєнного стану.