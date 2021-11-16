Mazda CX-50

Абсолютно нова Mazda CX-50 представлена для ринку Північної Америки. У неї позашляховий обвіс, повний привід та два 2,5-літрових мотори на вибір. У продаж CX-50 надійде з весни 2022 року.

Mazda CX-50 – перша з п'яти моделей, які японська компанія обіцяє показати в найближчі три роки. Це абсолютна новинка, якої раніше в модельній гамі не було. Поки що технічної інформації про Mazda CX-50 обмаль, компанія лише обмежилась коротким описом моделі.

Виходячи з пластикового обвісу, високого кліренсу та рейлінгів на даху для багажника, нова Mazda CX-50 призначена для тих, хто часто виїжджає на природу. Раніше усі кросовери Mazda призначались для міського середовища та легкого бездоріжжя, тож виробник відкриває для себе новий сегмент.

Серед електронних помічників для виїзду на бездоріжжя – система повного приводу i-Activ AWD та вибір режимів руху Mazda Intelligent Drive Select, у якому буде і позашляховий. Щодо двигунів, то на першому етапі їх буде два, атмосферний та турбо. Обидва з робочим об'ємом 2,5 літри, потужність не вказана. Трохи пізніше Mazda обіцяє встановлювати й гібридну систему.

В салоні – мінімалізм, знайомий за іншими моделями компанії. Серед опцій – панорамний дах, шкіряна оббивка сидінь тощо. Виробництво автомобіля буде налагоджене на спільному підприємстві з Toyota в штаті Алабама (США).