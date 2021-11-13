В українських посвідченнях водія у разі складання громадянами практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач з’явиться відмітка у вигляді коду «78». Це означає, що водії, в посвідченнях яких є така відмітка, зможуть керувати лише автомобілями з автоматичною коробкою передач, повідомив Головний сервісний центр МВС.

«З 28 грудня у посвідченнях водія буде відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду “78”. З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою», – йдеться у повідомленні МВС.

Окремо зазначається, що наразі в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідченні.

Крім того, у повідомленні уточнюється, що успішно складений теоретичний іспит у сервісному центрі МВС чинний не 3 місяці, а 2 роки.