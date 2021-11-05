Українці відтепер можуть отримати свої посвідчення водія через «Укрпошту». Замовити документ можна онлайн, повідомило у п’ятницю, 5 листопада, Міністерство внутрішніх справ України.

Для того, щоб отримати посвідчення поштою, потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, заповнити всі необхідні поля, а тоді обрати доставку «Укрпоштою».

Як наголосили в МВС, отримати посвідчення можна буде в найближчому відділенні Укрпошти. А жителям сіл посвідчення водія доставлятимуть кур'єри Укрпошти.

Нагадаємо, у вересні уряд прийняв постанову, згідно з якою, кожен водій, який подав заявку на отримання нового водійського посвідчення за допомогою сервісу «Дія» або через особистий кабінет водія на сайті Головного сервісного центру МВС, зможе отримати свої документи у відділенні «Укрпошти» або за допомогою кур'єра.